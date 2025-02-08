العلا – هاني البشر
شهدت محافظة العُلا انطلاق فعاليات بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025 وسط أجواء من التنافس القوي، حيث توّج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وزياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، الفارس السعودي مهند السالمي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، بعد أداء مميز في المنافسة الدولية من المستوى الثاني والتي امتدت لمسافة 120 كيلومترًا، بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم.
الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العُلا
العلا – هاني البشر