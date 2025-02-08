الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العُلا

العلا – هاني البشر

شهدت محافظة العُلا انطلاق فعاليات بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025 وسط أجواء من التنافس القوي، حيث توّج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وزياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، الفارس السعودي مهند السالمي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، بعد أداء مميز في المنافسة الدولية من المستوى الثاني والتي امتدت لمسافة 120 كيلومترًا، بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم.

وقد استضافت قرية الفرسان للفروسية الحدث المرموق، الذي يعد أحد أهم منافسات القدرة والتحمل العالمية، بجوائز مالية بلغ مجموعها 15 مليون ريال، وهي الأكبر عالمياً في منافسات القدرة والتحمل.

وحقق السالمي المركز الأول بسرعة بلغت 23.6 كم/ساعة، مسجلًا زمنًا قدره 13 ساعة و9 دقائق و15 ثانية، متفوقًا على الفارس الإماراتي عبدالله العامري الذي حلّ في المركز الثاني بزمن قدره 13 ساعة و08 دقائق و43 ثانية، فيما جاء الفارس الإماراتي سيف المزروعي ثالثًا بزمن قدره 13 ساعة و9 دقائق و29 ثانية.

وتتواصل منافسات البطولة يوم غدٍ الأحد، مع إقامة كأس المعتدل للقدرة والتحمل لمسافة 160 كيلومترًا من المستوى الثالث، بمشاركة 100 فارس وفارسة، وبمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين ريال.

يذكر أن العلا ستستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، امتداداً للنجاحات التي حققتها المملكة في مجال الفروسية وقدرة محافظة العلا على استضافة الاحداث الرياضية الكبرى واستعدادات مرافق قرية الفرسان للفروسية بالعلا في إقامة مثل هذا الحدث الدولي.

يعد كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025 إحدى الفعاليات الرياضية الكبرى ضمن تقويم لحظات العُلا، التي تضم العديد من الفعاليات البارزة مثل بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وطواف العُلا للدراجات، وسباق درب العُلا، وغيرها من الفعاليات التي تسلط الضوء على العُلا كوجهة رياضية وثقافية عالمية.