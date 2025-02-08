اطلاق النسخة الثانية من “مسار الفضاء” في “ليب25”

الرياض : البلاد

تطلق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثانية من مسار الفضاء “Space stage”، الذي يقدم لقاءات وجلسات حوارية على منصة مخصصة في القاعة الثانية “hall 2″، خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري، ضمن أعمال المؤتمر التقني الدولي “ليب 25″، وذلك بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات والتوجهات في قطاع الفضاء محليًا وعالميًا وإبراز طموحات المملكة وتطلعاتها الريادية، وإثراء المهتمين من خلال الجلسات الحوارية والعروض التقديمية المقدمة من الخبراء والمختصين في قطاع الفضاء.

ويهدف مسار الفضاء إلى دعم نمو الشركات الناشئة وتشجيع المشاريع الجديدة والابتكارية في قطاع الفضاء في المملكة من خلال مشاركة الشركات الناشئة في العروض التقديمية والجلسات الحوارية مما يتيح فرصة التعرف على المستثمرين، والشركاء، والخبراء في قطاع الفضاء.

يشار إلى أن “مسار الفضاء ” يعد إحدى مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تتطلع من خلالها لإبراز ممكّنات المملكة وطموحاتها الرامية إلى اغتنام فرص تطوير الفضاء وتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال المقبلة لقيادة المستقبل.