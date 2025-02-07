نواف بوشل يغيب عن كلاسيكو الأهلي والنصر

الرياضةنواف بوشل يغيب عن كلاسيكو الأهلي والنصر صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1446 هـ 7 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تأكد غياب نواف بوشل، لاعب النصر عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي، في الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء. نواف بوشل تحصل على بطاقة صفراء خلال مشاركته مع النصر، أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري روشن. ويحل النصر ضيفًا على الأهلي في الجولة 20 من دوري روشن في إحدى أبرز مباريات الكلاسيكو في الكرة السعودية. وكانت مباراة الدور الأول في الرياض قد حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.