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نواف بوشل يغيب عن كلاسيكو الأهلي والنصر
الرياضة

نواف بوشل يغيب عن كلاسيكو الأهلي والنصر

صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1446 هـ       7 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأكد غياب نواف بوشل، لاعب النصر عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي، في الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 نواف بوشل تحصل على بطاقة صفراء خلال مشاركته مع النصر، أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري روشن.

ويحل النصر ضيفًا على الأهلي في الجولة 20 من دوري روشن في إحدى أبرز مباريات الكلاسيكو في الكرة السعودية.

وكانت مباراة الدور الأول في الرياض قد حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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