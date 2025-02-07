الرياضة

ليفربول يقسو على توتنهام. ويواجه نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1446 هـ       7 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دك فريق ليفربول على نظيره توتنهام هوتسبير برباعية، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم موسم 2024-2025. علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بانتصار السبيرز بنتيجة 1-0، في لندن.

قدم الجناح الهولندي كودي جاكبو لصالح ليفربول بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 34. وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني عند الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز؛ تأهل فريق ليفربول إلى المباراة النهائية؛ حيث يواجه نيوكاسل الذي تجاوز بدوره عقبة أرسنال في نصف النهائي الثاني.

وسوف تقام المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم موسم 2024-2025، على ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن يوم 16 مارس المقبل.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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