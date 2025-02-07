ليفربول يقسو على توتنهام. ويواجه نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

البلاد- جدة دك فريق ليفربول على نظيره توتنهام هوتسبير برباعية، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم موسم 2024-2025. علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بانتصار السبيرز بنتيجة 1-0، في لندن. قدم الجناح الهولندي كودي جاكبو لصالح ليفربول بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 34. وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني عند الدقيقة 51 من ركلة جزاء. بهذا الفوز؛ تأهل فريق ليفربول إلى المباراة النهائية؛ حيث يواجه نيوكاسل الذي تجاوز بدوره عقبة أرسنال في نصف النهائي الثاني. وسوف تقام المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم موسم 2024-2025، على ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن يوم 16 مارس المقبل.

🟣🎥 تقرير خاص | تدارك حامل اللقب ليفربول خسارته ذهابا بهدف وحقق فوزا كاسحا على توتنهام برباعية في آنفيلد ليلتحق الريدز بنيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بملعب ويمبلي

🎙️تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/g3iUFcGxIi — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 6, 2025