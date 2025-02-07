الرياضة في النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي البحريني لكرة اليد| الهدى يبحث عن أول ألقابه الخارجية عبر «الشباب البحريني»

الدمام-البلاد

ستكون صالة مدينة خليفة الرياضية بمملكة البحرين، مسرحاً كبيراً للنسخة الثانية من كأس السوبر السعودي البحريني، تلك التي تجمع عند تمام الساعة الـ (7:30) من مساء غد السبت، ما بين ممثل الوطن نادي الهدى السعودي وحامل لقب النسخة الأولى نادي الشباب البحريني، في أمسية جماهيرية ينتظر أن تكون مليئة بالإثارة والندية. ويتطلع الهدى لحصد أولى ألقابه الخارجية، عقب أن بدأ موسمه المحلي بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي وذهبية دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، حيث تعد هذه المشاركة هي الثانية له على المستوى الخارجي عقب أن استضاف البطولة العربية لكرة اليد في نسختها الـ (38). يذكر أن النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي البحريني قد جمعت ما بين مضر السعودي والشباب البحريني على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وانتهت بتفوق ممثل مملكة البحرين بنتيجة (25 – 26).