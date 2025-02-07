فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″

الرياض – محمد الجليحي

نجح أدريان ميرونك لاعب فريق “كليكس” في خطف صدارة ترتيب منافسات الأفراد، ضمن بطولة ليف جولف الرياض 2025م، مع ختام أحداث اليوم الأول من الحدث العالمي، الذي يُقام على ملعب نادي الرياض للجولف، ويستمر حتى 8 فبراير بمشاركة مجموعة من ألمع الأسماء في عالم الجولف.

وتمكن البولندي ميرونك من اعتلاء صدارة الترتيب بعد تسجيله 10 ضربات تحت المعدل، وحلّ في المركز الثاني الكولومبي سيباستيان مونيوز لاعب فريق “توركي” بعد تسجيله 8 ضربات تحت المعدل، وجاء خلفه بفارق ضربة واحدة كل من الإنجليزي لي ويستوود لاعب فريق “ماجستيكس” والإيرلندي الشمالي توم ماكيبين لاعب فريق “ليجون 13”.

وقال ميرونك عقب ختام منافسات اليوم الأول: “كانت جولة مميزة على الصعيد الشخصي، واستمتعت بها كثيرًا، فالأجواء كانت رائعة، والتجهيزات كذلك، وفي المجمل كانت 10 ضربات تحت المعدل، لم أشعر خلالها بالتوتر حيث لعبت بشكل جيد”. وأضاف ميرونك بأنه تدرب كثيرًا مؤخرًا في الفترة المسائية حتى يعتاد على المنافسات خلال بطولة ليف جولف الرياض والتي تُعد أول بطولة تقام في الفترة المسائية ضمن دوري ليف جولف.

واستطاع فريق ليجيون 13 خطف صدارة جدول الترتيب في منافسات الفرق بمجموع 24 ضربة تحت المعدل، بعد أداء قوي لأعضاء الفريق، الإسباني جون رام (5 ضربات تحت المعدل)، والإيرلندي الشمالي توم ماكيبين (7 ضربات تحت المعدل)، بالإضافة إلى (6 ضربات تحت المعدل) لكل من الإنجليزي تيريل هاتون، والأمريكي كاليب سورات.

وأشاد جون رام قائد الفريق، بالمستوى الذي ظهر به توم ماكيبين في أول بطولة يشارك بها مع الفريق منذ انضمامه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وأكد على أحقيته بالتواجد ضمن الدوري العالمي نظرًا لما يمتلكه من موهبة وللأداء القوي الذي يقدمه على أرضية الملعب، وبأن نتيجة اليوم تعكس ذلك.