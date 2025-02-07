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شاهد| النصر يتغلب على الفيحاء بثلاثية.. ويستعيد” الثالث”
الرياضة

شاهد| النصر يتغلب على الفيحاء بثلاثية.. ويستعيد” الثالث”

صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1446 هـ       7 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق النصر في تحقيق فوز مهم على ضيفه فريق الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.

شهد اللقاء وضع لاعب النصر الجديد” جون دوران”  بصمته الأولى في المباراة بهدف في الدقيقة 22، بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها، ثم بهدفه الثاني في الدقيقة 72.

فيما جاء الهدف الثالث لفريق النصر في الدقيقة 75 عبر قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هذا الفوز، رفع رصيد النصر إلى النقطة 41 بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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