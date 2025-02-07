شاهد| العروبة يقسو على الوحدة برباعية

البلاد- جدة
قاد عمر السومة لاعب العروبة فريقه لفوز مثير على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في الجوف، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح براد يونج أهداف المباراة مع الدقيقة 3 لمصلحة العروبة، قبل أن يرد سعد بقير بالتعادل في الدقيقة 8، قبل أن يسجل السومة هدف التقدم في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، عزز السومة تقدم العروبة بهدف ثالث وثان له في المباراة مع الدقيقة 51، وعاد سعيد بقير لتقليص النتيجة وتسجيل هدف ثانٍ للوحدة مع حلول الدقيقة 61. ونجح كريستيان تيو في تسجيل رابع أهداف العروبة مع الدقيقة 90+7، ليفوز فريقه بنتيجة 4-2.
ورفع السومة رصيده من الأهداف إلى الرقم 146 معززًا صدارته لهدافي الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، وموسعًا الفارق مع عبدالرزاق حمدالله لاعب الشباب الحالي صاحب الـ 141 هدفًا.
ورفع العروبة رصيده بعد الفوز إلى النقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 13 بعد الهزيمة واستمر في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
بقيادة السومة.. العروبة يعود للانتصارات ✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#العروبة_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/v3PxXpgc5n
— SSC (@ssc_sports) February 7, 2025