شاهد| الأهلي يعبر الفتح بثنائية ” توني”

البلاد- جدة
قاد المهاجم إيفان توني فريق الأهلي للفوز على ضيفه الفتح بثنائية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح حسين قاسم في الدقيقة 15، بعدما عرقل لاعب الأهلي رياض محرز داخل منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
سجل إيفان توني الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 17، من ركلة جزاء سددها بنجاح داخل مرمى الفتح.
وتلقى سعد بالعبيد بطاقة صفراء في الدقيقة 35، ليعقبها بطاقة حمراء في الدقيقة 39، ليكمل فريق الأهلي المباراة بـ 10 لاعبين.
احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 60، بعد خطأ ضد الحارس نواف العقيدي، ليتقدم لتنفيذها إيفان توني ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط بالمركز الأخير.
بهدفين إيفان توني الأهلي يحقق الفوز على الفتح ✅
📺 شاهد أهداف اللقاء.. ⤵️
#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الفتح | #SSC pic.twitter.com/sDgjnC1vCo
— SSC (@ssc_sports) February 7, 2025