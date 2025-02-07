” خالد عطية ” ينضم إلى سفراء جولف السعودية

الرياض – محمد الجليحي

تشهد بطولة LIV Golf الرياض مشاركة عدد من أكبر نجوم لعبة الجولف حول العالم للمنافسة على لقب البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 20 مليون دولار.

ويطمح خالد عطية، الذي دخل عالم الاحتراف في رياضة الجولف السعودية والبالغ من العمر 30 عاماً، للمشاركة في البطولة إلى جانب أهم الأسماء في لعبة الجولف على مستوى العالم، حيث اعلن مؤخرا عن انضمامه إلى برنامج سفراء الجولف السعودي، كما تم اختياره كلاعب احتياطي في البطولة التي تُقام هذا الأسبوع في نادي الرياض للجولف والتي تعد المسابقة الافتتاحية لموسم عام 2025 لبطولات LIV. كما تمكن من الارتقاء بمستواه والانتقال من الهواية إلى ممارسة اللعبة بشكل احترافي.

وتشهد البطولة مشاركة أسماء مثل داستن جونسون، الفائز مرتين بالبطولة السعودية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من الفائزين بالبطولات الكبرى مثل بروكس كوبكا وبرايسون ديشامبو وسيرجيو جارسيا. وبالإضافة إلى بطولة LIV Golf الرياض، يستضيف نادي الرياض للجولف بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات من 13 إلى 15 فبراير.

وكانت “جولف السعودية” قد شهدت فترة مليئة بالفعاليات خلال الـ12 شهراً الماضية، حيث استضافت 8 بطولات احترافية للجولف في المملكة وخارجها، بما في ذلك بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات التي تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين دولار. كما ساهمت العديد من المبادرات في زيادة ممارسي لعبة الجولف في المملكة إلى أعداد قياسية.

ويظهر أثر الاستثمارات الكبيرة في تطوير هذه الرياضة على أرض الواقع هذا الأسبوع، إذ حاز نادي الرياض للجولف الذي تديره شركة جولف السعودية على إعجاب الكثيرين، خاصة وأنه يستضيف المسابقة الافتتاحية لسلسلة بطولات LIV والتي يتم بث فعالياتها حول العالم.

وتعليقاً على مسيرته المتميزة في رياضة الجولف والنمو السريع الذي تشهده اللعبة في المملكة، قال خالد عطية: “انتقال بطولة ليف جولف إلى الرياض يعد خطوة مهمة تعكس التطور الكبير لرياضة الجولف في المملكة. أتوجه بالشكر إلى الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية على جهودهم المستمرة في استضافة هذه البطولات العالمية، مما يتيح الفرصة للاعبين السعوديين للمشاركة وتمثيل المملكة على هذا المستوى المرموق. كما أنها فرصة رائعة للناشئين لمتابعة البطولة عن قرب، والتعلم من نخبة نجوم الجولف العالميين، وهو ما يسهم في تنمية المواهب المحلية وتعزيز شعبية اللعبة.

أما عن البطولات التي تُقام في السعودية، فأنا فخور بكوني من أوائل الأشخاص الذين بدأوا ممارسة الجولف هنا، وقد شهدت عن كثب التغيرات والتطورات التي طرأت على اللعبة، سواء من حيث البنية التحتية أو مستوى اللاعبين. هناك تقدم كبير بفضل جهود الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، اللذين يعملان بلا كلل على تطوير اللعبة وبناء قاعدة قوية لها. لقد غيرت رياضة الجولف حياتي، وأؤمن بأنها ستغير حياة الكثير من اللاعبين، خاصة مع تزايد شعبيتها والجماهير المتابعة لها حول العالم.”

وبصفته سفيراً لبرنامج الجولف السعودي، ينضم خالد عطية إلى قائمة النجوم المحليين والعالميين الذين يمثلون جولف السعودية للمساهمة في تطوير هذه الرياضة في المملكة، مثل عثمان الملا، وسعود الشريف، وفيصل السلهب، وشيرقو الكردي، والذين تتركز مهمتهم على التنسيق مع اللاعبين السعوديين والتعاون مع الفرق الوطنية لمشاركة خبراتهم في التدريب والتأهيل للّاعبين من جميع الأعمار والمستويات. ويسعى عطية للمساهمة في مواكبة الإقبال المتزايد على رياضة الجولف بدعم من الرؤية الطَموحة لجولف السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة في هذه الرياضة، حيث ستسهم قصة نجاحه في تحفيز لاعبي الجولف السعوديين على ممارسة اللعبة والارتقاء بها.

وقد حجز عطية لنفسه مكانة متميزة في عالم الجولف بعد تحقيقه العديد من الإنجازات. ففي مارس 2024، توّج بلقب فردي الرجال ضمن بطولة الخليج للجولف التي أقيمت في الدوحة بدولة قطر، متفوقاً على اللاعب القطري صالح الكعبي.

وفي بداية عام 2024، حقّق عطية إنجازاً تاريخياً ليصبح أول لاعب سعودي هاوٍ يتأهل إلى بطولة جولف للمحترفين خلال منافسات السلسلة الدولية “الجولة الآسيوية للجولف” في سلطنة عُمان، حيث نجح في استعراض القدرات المتميزة للاعبي الجولف السعوديين على الساحة الدولية، ما يعكس دور وأهمية البطولات العالمية في تمكين اللاعبين الشباب من الارتقاء بالمستوى واكتساب الخبرة.

وتؤدي “جولف السعودية” دوراً بارزاً في تطوير اللعبة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مسيرة نجاح خالد عطية. وتسهم الشركة في بناء إرث مستدام لرياضة الجولف في المملكة من خلال البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير اللاعبين المحترفين والناشئين واستضافة بطولات عالمية مرموقة.

يذكر أن فعاليات بطولة LIV Golf الرياض تستمر لغاية 8 فبراير في نادي الرياض للجولف. وتليها بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات التي تنظمها جولف السعودية الأسبوع المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات الجولف على مستوى العالم.