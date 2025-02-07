بعد 4 مواسم.. الاتحاد يفك شفرة “ملعب التعاون”

البلاد- جدة اقتنص فريق الاتحاد فوزًا قاتلًا على أرض مضيفه التعاون في المباراة التي جرت بينهما، أمس الخميس، ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن ينجح القائد كريم بنزيما في تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، مهديًا فريقه الانفراد بالصدارة مؤقتًا، وفوزًا طال انتظاره على ملعب التعاون. ولم يحقق الاتحاد الفوز في آخر 3 مواجهات أمام التعاون على ملعبه في بريدة، إذ تعادلا الموسم الماضي بهدف لكل منهما، فيما فاز التعاون في موسم 2022-2023 بنتيجة 2-1، وهو آخر فوز للتعاون أمام الاتحاد، بينما حسم التعادل 1-1 مباراتهما في موسم 2021-2022. وكان الاتحاد – قبل فوز الأمس – قد فاز على ملعب التعاون لآخر مرة في موسم 2020-2021 وتحديدًا يوم 18 فبراير 2021، واللافت أنه كانت بالنتيجة التي فاز بها اليوم “2-1”.