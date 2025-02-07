النور يتجاوز الزلفي في الجولة (14) من ممتاز كبار اليد .. والمنافسات تتواصل اليوم بمواجهتين

الدمام-البلاد

تمكن فريق النور من تجاوز نظيره الزلفي بنتيجة (23-32)، خلال المواجهة التي جمعتهما الخميس ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي (2024-2025م)، ليرفع النور رصيده إلى (18) نقطة، استمر بها في المركز السادس، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الزلفي عند (9) نقاط في المركز العاشر.

ومن المقرر أن تتواصل مواجهات الجولة اليوم الجمعة بإقامة لقاءين، حيث يحل مضر ضيفا على القارة عند تمام الساعة الـ (4:00) عصراً على صالة نادي الروضة بالأحساء، وفي التوقيت ذاته يلتقي المحيط مع الخليج على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وتختتم لقاءات الجولة غداً السبت بثلاث مواجهات؛ إذ يلعب عند تمام الساعة الـ (4:00) عصراً العدالة مع الأهلي على صالة نادي الروضة بالأحساء، والترجي مع الوحدة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، والتي تحتضن أيضا مواجهة الصفا مع الروضة عند تمام الساعة الـ (6:00) مساءً.