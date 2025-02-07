” المملكة أرينا” يحتضن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة

كشفت تقارير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ملعب المملكة أرينا في الرياض؛ لاستضافة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، الذي سيقام يوم 4 مايو المقبل.

وأوضحت التقارير أن ملعب الأول بارك في الرياض سيحتضن مباراتين في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، ومثلهما في ملعب المملكة أرينا، فيما يستضيف الملعبان مباراتي نصف النهائي.

وفي وقت سابق، كان اتحاد الكرة الآسيوي قد منح السعودية شرف احتضان مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو المقبلين.

يذكر أن الفرق السعودية الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة «الهلال، الأهلي، النصر»، حجزت مقاعدهم في دور الـ 16 للمسابقة، بعد تصدرهم لجدول تريب مجموعة الغرب ، قبل جولة واحدةٍ من نهاية هذا الدور.