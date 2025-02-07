الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي

البلاد- جدة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في دراسة نشرها اليوم الجمعة: إن الأندية حول العالم أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 2.35 مليار دولار في فترة انتقالات يناير 2025 في منافسات اللعبة للرجال، بزيادة تقارب 58 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وحسب تقرير الفيفا حول الانتقالات الدولية، فإن المبلغ أكبر أيضا بنسبة 47.1 بالمئة من الرقم القياسي السابق المسجل في يناير كانون الثاني 2023 عندما كان إجمالي الإنفاق 1.57 مليار دولار.

ومع إتمام 5863 انتقالا دوليا في الفترة من الأول من يناير حتى الرابع من فبراير 2025، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 19.1 بالمئة عن الرقم القياسي لأعلى عدد من اللاعبين الذين ينتقلون لأندية أخرى في الانتقالات الشتوية.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق على الانتقالات الدولية الشهر الماضي، بعدما أنفقت في المجمل 621.6 مليون دولار.

وأنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحده أكثر من 224 مليون دولار للتعاقد مع عمر مرموش، ونيكو جونزاليس، وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، وجوما باه.

لكن أغلى صفقة في انتقالات يناير كانت انتقال المهاجم الكولومبي جون دوران من أستون فيلا إلى النصر السعودي، مقابل حوالي 77 مليون يورو (79.97 مليون دولار) بالإضافة إلى المكافآت.

وقال الفيفا: إن أندية ألمانيا (295.7 مليون دولار) وإيطاليا (223.8 مليون دولار) وفرنسا (209.7 مليون دولار) والسعودية (202.1 مليون دولار) أكملت قائمة أكثر خمس دول إنفاقا في انتقالات يناير.