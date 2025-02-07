الرياضة العلا تحتضن أضخم سباقات القدرة والتحمل عالميًا على كأس خادم الحرمين الشريفين

العُلا – هاني البشر

تشهد محافظة العلا على مدى يومين انطلاق منافسات بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمل بقرية الفرسان للفروسية، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية، وبمشاركة مجموعة من أفضل الفرسان والخيول والمدربين في العالم. ويتنافس يوم غد السبت ما يقرب من 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم، الذي يقدم أعلى مجموع جوائز على مستوى العالم في رياضات القدرة والتحمل، حيث تبلغ قيمتها 15 مليون ريال مجمعة، ويمثل المنافسون المشاركون في البطولة 64 دولة، مسجلين بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في منافسات القدرة والتحمل. فيما يقام كأس المعتدل للقدرة والتحمل لمسافة 160 كم يوم الأحد بمشاركة 100 فارس وفارسة، بمجموع جوائز 5 ملايين ريال، الذي يقام تحضيراً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026م والتي نالت العلا شرف استضافتها. وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم المؤتمر الصحفي الاستباقي لانطلاق البطولة وسط حضور كبير لوسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تحدث زياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتيم هاداوي المدير التنفيذي لتطوير رياضات الفروسية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والدكتور أنس حسن المستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية و السيدة شارون دو بليسيس المندوب الفني للاتحاد الدولي للفروسية عن الاستعدادات والتحضيرات للحدث العالمي المرتقب. تعد بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل 2025 ختاما لموسم استثنائي لمنافسات الفروسية عالمية المستوى في المملكة، كما يجمع الحدث بين حماس المنافسة وأصالة التراث، ليقدم تجربة استثنائية لا مثيل لها وسط محيط محافظة العُلا الخلابة.