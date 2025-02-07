السومة يعزز صدارته للهدافيين التاريخيين للدوري السعودي

البلاد- جدة عزز السوري عمر السومة، لاعب العروبة، من صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالوصول إلى الهدف رقم 146.

وسجل السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 44 هدف التقدم، ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه العروبة، في مواجهة الوحدة، الجارية الآن ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي. وانتهى الشوط الأول بتقديم العروبة على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ووقع عمر السومة على أول أهدافه بقميص ناديه الجديد الذي انضم له في يناير الماضي. ووسّع عمر السومة الفارق بينه وبين المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الشباب إلى 4 أهداف في سباق الهدافين التاريخيين لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وكان حمدالله الذي لعب بقميصي النصر والاتاحد قد نجح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه الحالي الشباب في مرمى الخليج أمس في إطار الجولة ذاتها من روشن ووصل إلى الهدف رقم 142. الجدير بالذكر أن السومة قد نجح في تسجيل 144 هدفًا خلال مسيرته التاريخية مع النادي الأهلي قبل العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين “روشن” عبر بوابة العروبة في موسم الانتقالات الشتوية المنقضية.