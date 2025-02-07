إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي لانطلاق “فورمولا إي”

الرياضةإغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي لانطلاق “فورمولا إي” صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1446 هـ 7 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلنت إدارة مرور جدة عن إغلاق طريق الكورنيش الفرعي وشارع أحمد النسائي باتجاه حلبة كورنيش جدة؛ بمناسبة إقامة سباق فورمولا إي. ونوهت الإدارة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة سيتم إغلاق طريق الكورنيش الفرعي وشارع أحمد النسائي باتجاه حلبة كورنيش جدة، لإقامة سباق فورمولا إي، خلال الفترة من 6 – 22 فبراير الجاري. يُشار إلى أن سباق “فورمولا إي” سيقام في مدينة جدة خلال الفترة 14 و15 فبراير 2025، في حلبة كورنيش.