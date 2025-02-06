2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»

البلاد – الباحة

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر إمارة منطقة الباحة أمس (الأربعاء)، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع تحالف شركات” أكوا باور، الحاج عبدالله علي رضا وشركاه، والكفاح القابضة”.

وتبلغ سعته التصميمة 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا، وسعة الخزن 600 ألف متر مكعب، وسيبدأ التشغيل الفعلي الأولي للمشروع في الربع الأول من عام 2028م.

وأكد الفضلي أن المشروع سيعمل لخدمة الحُجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والباحة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية؛ وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.