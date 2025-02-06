ميتروفيتش يعود للتدريبات الجماعية للهلال

شارك الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وكان ميتروفيتش قد تعرض للإصابة في كلاسيكو الهلال والاتحاد بربع نهائي كأس الملك والذي حسمه “العميد” بركلات الترجيح.

وخضع المهاجم الصربي ميتروفيتش لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في العضلة الخلفية، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة أمام ضمك، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 46، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.