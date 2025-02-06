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ميتروفيتش يعود للتدريبات الجماعية للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يعود للتدريبات الجماعية للهلال

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1446 هـ       6 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

شارك الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وكان ميتروفيتش قد تعرض للإصابة في كلاسيكو الهلال والاتحاد بربع نهائي كأس الملك والذي حسمه “العميد” بركلات الترجيح.

وخضع المهاجم الصربي ميتروفيتش لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في العضلة الخلفية، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة أمام ضمك، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 46، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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