مدن جديدة لإنتاج وتسويق البن والفواكه.. خارطة طموحة للأمن الغذائي بمنطقة الباحة

البلاد – الباحة

بخطوات طموحة، تتشكل خارطة زراعية واعدة بمنطقة الباحة؛ لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد المستدام، حيث شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع 4 عقود استثمارية؛ لإنشاء مدن زراعية ومشاتل لإنتاج الفواكه والأشجار المثمرة.

وقّع العقود في مقر إمارة منطقة الباحة أمس، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن بن محمد الزغيبي ممثلًا للوزارة، بينما وقّع من جانب القطاع الخاص الرؤساء والمديرون التنفيذيون.

وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لمشروعات وفرص الاستثمار، موضحًا أن العقود الاستثمارية الجديدة التي تم توقيعها مع القطاع الخاص، تأتي امتدادًا لجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي في المنطقة، وتشمل: إنشاء مدينة زراعية لأشجار اللوز وأشجار الفاكهة المثمرة، وإنشاء مدينة الرمان. وهناك فرص استثمارية تحت الدراسة لترسيتها للقطاع الخاص، تتضمن مركزًا للخدمات التسويقية في عبدان، ومدينة العنب في بلجرشي لزراعة (70) ألف شجرة عنب مثمرة، وحقول الخزامى في محافظة القرى لزراعة (2,500) شتلة.

استثمارات واعدة

وأفاد المهندس الفضلي أن عددًا من الفرص الاستثمارية في المنطقة مطروحة حاليًا للاستثمار، تشمل؛ موقعًا لزراعة المانجو والأشجار المثمرة في محافظة المخواة، ومدينة اللوز في المندق، ومدينتين للبن لزراعة (450) ألف شجرة، واستثمارًا نوعيًا لتربية الأسماك في العقيق، لافتًا إلى أن المساحة الإجمالية لهذه المشاريع تتجاوز (13.5) مليون متر مربع.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية المستهدفة، أكد الفضلي أن الوزارة تستهدف طرح (7) فرص استثمارية جديدة؛ تشمل (4) مدن للبن في محافظة بلجرشي على مساحات إجمالية تبلغ (2.4) مليون متر مربع، ومدينة التين الشوكي في مدينة الباحة على مساحة تبلغ (2.2) مليون متر مربع، ومشتلًا للفاكهة بقلوة، وموقعًا لزراعة الأشجار المثمرة والحمضيات في محافظة المخواة، مشيرًا إلى أن المساحات الإجمالية لهذه الفرص الاستثمارية تتجاوز (4.8) مليون متر مربع، ضمن مستهدفات الوزارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاج المحلي، دعمًا للمزارعين وتحقيقًا للأمن الغذائي؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.