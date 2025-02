كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم “FATAL FURY: City of the Wolves” إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وشركة “SNK” الرائدة عالمياً في تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية، عن شراكة تاريخية مدتها ثلاث سنوات، تنضمّ بموجبها لعبة “FATAL FURY: City of the Wolves ” إلى قائمة البطولات التنافسية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

وستنطلق اللعبة الجديدة في رحلةٍ نحو العالمية ضمن أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم، والذي سيقام هذا الصيف في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتعدّ اللعبة الإصدار الأحدث من سلسلة ألعاب القتال الشهيرة “FATAL FURY” بعد 26 عاماً، ما يرفع الحماس والترقب من قبل محبّي هذه السلسة والجيل الجديد الذي سيتعرّف عليها عن قرب.

وتعتبر ” FATAL FURY” إحدى أبرز الألعاب التي ساهمت في زيادة شعبية ألعاب القتال الإلكترونية العالمية، وسيكون اللاعبون والجمهور على موعد مع مزيج مشوّق من إرث اللعبة العريق وتقنيات اللعب والمنافسة الحديثة. وستكون بطولة الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية منصةً مثالية لإعادة إحياء الروح التنافسية لهذه السلسلة العريقة، حيث ستتاح الفرصة للشركة المطوّرة للعبة لتقديم إصدارها الحديث “FATAL FURY: City of the Wolves” إلى جيل جديد من اللاعبين، وتعزيز انتشارها عالمياً، والانطلاق في عالم منافسات نخبة اللاعبين، مستفيدةً من الزخم العالمي والانتشار الواسع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرح فابيان شويرمان، المسؤول الرئيسي عن الألعاب في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “تعدّ ” FATAL FURY” إحدى الركائز الأساسية في تطوّر ألعاب القتال الإلكترونية، حيث ساهمت بشكل كبير في إشعال شرارة المنافسة في أروقة ألعاب الآركيد خلال حقبة التسعينيات، كما مهدت الطريق لانتشار هذا النوع من الألعاب على نطاق واسع، وهي اليوم أمام مرحلة جديدة؛ خصوصاً مع إدراجها ضمن قائمة الألعاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. يسعدنا أن نتعاون مع شركة ” SNK” لنضمّ سلسلة” FATAL FURY” الشهيرة إلى منصة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ولنحيي سويًا إرث هذه اللعبة العريق، ونقدّمها لجيل جديد من اللاعبين والجماهير، ونساهم في تعزيز مكانتها في عالم الرياضات الإلكترونية، وندعم نمو الرياضات الإلكترونية التنافسية كرياضة عالمية بامتياز”.

وحافظت لعبة “FATAL FURY” من “SNK”، التي انطلقت للمرة الأولى عام 1991 على نظام آركيد نيو جيو، على مكانتها في قلوب محبي ألعاب الفيديو لأكثر من ثلاثة عقود. وبعد إصدارها الأخير “Garou: Mark of the Wolves” الذي تم إطلاقه 1999، تعود “SNK” لتُعلن عن الإصدار الجديد المنتظر “FATAL FURY: City of the Wolves”، المقرر إطلاقه في أبريل 2025، بعد غياب دام 26 عاماً.

وتميزت “FATAL FURY” أيضاً بآليات لعب مبتكرة وشخصياتٍ آسرة، وعلى رأسها “تيري بوجارد”، الذي ظهر أيضاً في ألعاب أخرى مثل “سوبر سماش برذرز”، الأمر الذي ساهم في تعزيز شعبيتها بشكل أكبر. كما ألهمت اللعبة العديد من الأعمال الفنية والرسومات وسلسلة أفلام، لترسخ بذلك إرثها كعلامة خالدة في تاريخ ألعاب الفيديو.

بدوره قال كينجي ماتسوبارا، الرئيس التنفيذي لشركة “SNK”: “تُمثِّل هذه الشراكة لحظة تاريخية في رحلة ” FATAL FURY”، اللعبة التي استحوذت على قلوب اللاعبين لأكثر من ثلاثة عقود، وهي اليوم على أعتاب دخول عالم منافسات النخبة عالمية المستوى. وتمثّل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية منصةً مثالية لإبراز الإرث العريق لهذه السلسلة، وتعريف جيل جديد من الجماهير بها، بمن فيهم أولئك الذين سيتابعون المواجهات مباشرةً من قلب مدينة الرياض أو عبر البث المباشر في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف ماتسوبارا: “مع بدء العد التنازلي لإطلاق “FATAL FURY: City of the Wolves” في أبريل 2025، يُمهِّد هذا التعاون لمستقبلٍ واعد يمزج بين تاريخ السلسلة العريق والآفاق الواسعة التي تنتظرها مستقبلاً. ونواصل، من خلال ألعاب القتال البارزة الأخرى التي نطورها، مثل “The King of Fighters XV” و”Samurai Shodown”، ريادة مشهد الرياضات الإلكترونية المزدهر. نحن متحمسون للعمل مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتقديم تجربة لا مثيل لها للاعبين والجماهير وعشاق ألعاب القتال في كل مكان.”

ويُضيف إعلان ” FATAL FURY” بُعداً جديداً للألعاب العالمية ضمن قائمة البطولات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تنضم إلى قائمة مرموقة تضم أشهر الألعاب العالمية عبر مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، وألعاب المعارك الجماعية عبر الإنترنت، وألعاب الباتل رويال، والألعاب الاستراتيجية، وألعاب القتال، فضلاً عن واحدة من أقدم الألعاب وأكثرها شعبية على الإطلاق: الشطرنج. ومع إدراج “FATAL FURY”، باتت تتضمن نسخة 2025 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 20 بطولة عبر 19 لعبة، مع انتظار الكشف عن المزيد من الألعاب في الأسابيع القادمة.

ويعود كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 2025 ليُشعل حماس مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في احتفالٍ عالمي بروح التنافس وأجواء الحماس. وتتكامل البطولة مع فعاليات متنوعة تشمل، بطولاتٍ حماسية، وعروض موسيقية حية، ومناطق مخصصة لعشاق الألعاب القديمة، ومقاهي أنمي، ومسابقات كوسبلاي، واستوديوهات خاصة بالمبدعين، وغيرها الكثير. وسيمنح هذا الحدث المنتظر الملايين من عشاق الألعاب تجارب حصرية تُجسد شغفهم وتلبي تطلعاتهم.

وشهدت النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في عام 2024 مشاركة 200 فريق تضم 1500 لاعب محترف من 100 دولة، تنافسوا في 22 بطولة عبر 21 لعبة مختلفة، على جوائز مجموعها 60 مليون دولار. واجتذبت هذه النسخة التي استمرت لثمانية أسابيع 500 مليون مشاهد عبر الإنترنت، وشهدت حضور حوالي 2.6 مليون شخص.