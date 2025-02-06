الرياضة غدًا.. انطلاق منافسات التجمع الثالث لدوري السيدات للبلياردو ينطلق في جدة

الدمام-البلاد

تحتضن مدينة جدة التجمع الثالث لدوري قولدن سنت للبلياردو للأندية للسيدات والذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في موسمه الثالث. وتقام مواجهات التجمع الثالث يومي الجمعة والسبت بصالة دايموند في جدة، بمشاركة 8 أندية تتنافس على دوري السيدات، وهي أندية “الشباب، الانتصار، الشعلة، الحريق، الوطني، الشرق، الطائي، قفار”. ويشرف على الدوري والمنافسات نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجلاء العليان، ويحظى برعاية من شركة قولدن سنت. وكان نادي الحريق تصدر ترتيب الأندية في ختام التجمع الثاني، الذي أقيمت منافساته بمدينة تبوك الشهر الماضي، وجاء نادي الطائي ثانيًا، ونادي الشباب ثالثًا.