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شاهد| القادسية يعبر الرائد بثنائية.. ويستعيد” الثالث”
الرياضة

شاهد| القادسية يعبر الرائد بثنائية.. ويستعيد” الثالث”

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1446 هـ       6 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق القادسية ذاكرة الانتصارات في مشواره بدوري روشن السعودي، ونجح في التغلب على ضيفه الرائد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة.

سجل هدف القادسية الأول اللاعب الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة 45 من عمر اللقاء. وفي الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الرائد عبدالله هزازي، ليُكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين.

وعزز جوليان كينونيس بالهدف الثاني للقادسية مع الدقيقة 6 من عمر الوقت البديل للشوط الثاني، لينتصر أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 41 نقطة، ليحل في المركز الثالث بترتيب دوري روشن، وجمّدت الخسارة رصيد الرائد عند 14 نقطة واحتل المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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