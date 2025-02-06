شاهد| القادسية يعبر الرائد بثنائية.. ويستعيد” الثالث”

البلاد- جدة

استعاد فريق القادسية ذاكرة الانتصارات في مشواره بدوري روشن السعودي، ونجح في التغلب على ضيفه الرائد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة.

سجل هدف القادسية الأول اللاعب الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة 45 من عمر اللقاء. وفي الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الرائد عبدالله هزازي، ليُكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين.

وعزز جوليان كينونيس بالهدف الثاني للقادسية مع الدقيقة 6 من عمر الوقت البديل للشوط الثاني، لينتصر أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 41 نقطة، ليحل في المركز الثالث بترتيب دوري روشن، وجمّدت الخسارة رصيد الرائد عند 14 نقطة واحتل المركز الخامس عشر.