شاهد| الشباب يقسو على الخليج بخماسية

البلاد- جدة حقق فريق الشباب فوزًا عريضًا على حساب ضيفه الخليج بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 19 من دوري روشن.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن ينتفض فريق الشباب في الشوط الثاني ويسجل 4 أهداف.

افتتح ويسلي هوديت أهداف المباراة لمصلحة فريقه الشباب في الدقيقة 25 من عمر المواجهة، ورد عبدالله السالم بالتعادل للخليج مع الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 63 و77 و89، ليصل إلى هدفه رقم 141 في دوري المحترفين بفارق 3 أهداف فقط عن عمر السومة الهداف التاريخي.

واختتم خماسية الشباب اللاعب ويسلي هوديت في الدقيقة 90+3، محرزًا الهدف الثاني له.

الشباب رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 32 ليحتل المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الخليج بعد الخسارة عند النقطة 27 في المركز الثامن.