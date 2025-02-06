شاهد| الاتحاد يقتنص فوزًا قاتلًا أمام التعاون

البلاد- جدة
اقتنص فريق الاتحاد فوزًا مثيرًا أمام مضيفه التعاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر دوري روشن.
تقدم الاتحاد عن طريق لاعبه عبدالرحمن العبود في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول. ونجح موسى بارو في ادراك التعادل لفريقه التعاون في الدقيقة 45+8 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد مع الدقيقة 77، ولكن بناء على إشارة من تقنية “الفار” عاد لإلغاء القرار.
واستطاع الفرنسي كريم بنزيمة تسجيل هدف قاتل مع الدقيقة 90+5 ليمنح الاتحاد الانتصار والصدارة.
هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 49 في صدارة ترتيب روشن مؤقتًا؛ لحين خوض الهلال مباراته أمام ضمك، وتجمد رصيد التعاون عند النقطة 24 واحتل المركز التاسع.
العميد يواصل التقدم.. ثنائية في بريدة🏟️✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/YuugsZ3QrH
— SSC (@ssc_sports) February 6, 2025