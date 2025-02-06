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شاهد| الاتحاد يقتنص فوزًا قاتلًا أمام التعاون
الرياضة

شاهد| الاتحاد يقتنص فوزًا قاتلًا أمام التعاون

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1446 هـ       6 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتنص فريق الاتحاد فوزًا مثيرًا أمام مضيفه التعاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر دوري روشن.

تقدم الاتحاد عن طريق لاعبه عبدالرحمن العبود في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول. ونجح موسى بارو في ادراك التعادل لفريقه التعاون في الدقيقة 45+8 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد مع الدقيقة 77، ولكن بناء على إشارة من تقنية “الفار” عاد لإلغاء القرار.

واستطاع الفرنسي كريم بنزيمة تسجيل هدف قاتل مع الدقيقة 90+5 ليمنح الاتحاد الانتصار والصدارة.

هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 49 في صدارة ترتيب روشن مؤقتًا؛ لحين خوض الهلال مباراته أمام ضمك، وتجمد رصيد التعاون عند النقطة 24 واحتل المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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