“سدايا” تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر” ليب”.. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

في إطار دورها الرئيس لتعزيز التحول الرقمي في المملكة، وتمكين قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي، تجمع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” روّاد الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وقادة التحوّل بالمجال في منصة “Deepfest” بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا، وأكثر من 120 جهة عارضة، وحضور متوقع يتجاوز الـ 50 ألفًا من مختلف أنحاء العالم، خلال مؤتمر” ليب 25″ في نسخته الرابعة، الذي تشارك فيه “سدايا”؛ بصفتها راعٍيًا إستراتيجيًا.

وتكمن أهمية المنصة في استعراضها لآخر الابتكارات، وأحدث الحلول التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بهدف استكشاف التقنيات الرائدة في المجال، وتعزيز الروابط وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون بين الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة.

كما تعرض “سدايا” في جناحها المشارك في المؤتمر أحدث مبادراتها ومشاريعها المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي؛ ومنها التطبيق الوطني الشامل” توكلنا” الذي أسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة الرقمية في المملكة، ومشروع “عيناي” أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة الذي يُسَخّر قوة الذكاء الاصطناعي؛ للكشف عن اعتلال الشبكية السكري، ومنصة إحسان، ومشروع صوتك، وسماي، و” نفاذ” الذي كان له دور كبير في تحسين مستوى الخدمات الحكومية والتقنية المقدمة في المملكة، إلى جانب عرض المشاريع التي تسهم في تعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مع إبراز أحدث الأبحاث والتقنيات التي أجرتها في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته، ودورها في دعم الابتكار الرقمي.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لالتزام الهيئة في تمكين قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية والدولية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمحافل الكبرى في المجال، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار؛ تحقيقًا لأهداف رؤية الممكلة 2030.