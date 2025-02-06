الرياضة

جامعة حائل تستضيف البطولة الأولى لكرة الهدف للطالبات في المملكة

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1446 هـ       6 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- البلاد

انطلقت أمس، أول بطولة لكرة الهدف على مستوى المملكة لطالبات ذوات الإعاقة البصرية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بالشراكة مع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، وتستضيفها جامعة حائل، بمشاركة 20 طالبة من أربع جامعات سعودية.
وتُعد كرة الهدف رياضة مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، وتعتمد اللاعبات على حاسة السمع لتحديد موقع الكرة المزودة بالأجراس ويتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من ثلاث لاعبات.
وأكدت مستشارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية مديرة البطولة الدكتور نوف الحماد أن تنظيم هذه البطولة للمرة الأولى في المملكة يمثل إنجازًا رياضيًا نوعيًا يعكس اهتمام الجامعات والاتحاد بدعم وتمكين الطالبات ذوات الإعاقة وتجسيد لجهود الاتحاد لتحقيق أهداف روية المملكة 2030 من خلال تعزيز المشاركة الرياضية لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرياضي.
كما كرمت مستشارة الاتحاد ومديرة البطولة ووكيلة شؤون الطلاب الدكتورة وضحى العتيبي, الجامعات المشاركة في حفل افتتاح البطولة.
يذكر أن تنظيم البطولة يأتي تأكيدًا لالتزام جامعة حائل بتوفير بيئة رياضية داعمة تسهم في تطوير قدرات الطالبات وتحقيق طموحاتهن الرياضية وصولًا إلى التميز في المحافل المحلية والدولية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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