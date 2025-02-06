جامعة حائل تستضيف البطولة الأولى لكرة الهدف للطالبات في المملكة

حائل- البلاد

انطلقت أمس، أول بطولة لكرة الهدف على مستوى المملكة لطالبات ذوات الإعاقة البصرية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بالشراكة مع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، وتستضيفها جامعة حائل، بمشاركة 20 طالبة من أربع جامعات سعودية.

وتُعد كرة الهدف رياضة مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، وتعتمد اللاعبات على حاسة السمع لتحديد موقع الكرة المزودة بالأجراس ويتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من ثلاث لاعبات.

وأكدت مستشارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية مديرة البطولة الدكتور نوف الحماد أن تنظيم هذه البطولة للمرة الأولى في المملكة يمثل إنجازًا رياضيًا نوعيًا يعكس اهتمام الجامعات والاتحاد بدعم وتمكين الطالبات ذوات الإعاقة وتجسيد لجهود الاتحاد لتحقيق أهداف روية المملكة 2030 من خلال تعزيز المشاركة الرياضية لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرياضي.

كما كرمت مستشارة الاتحاد ومديرة البطولة ووكيلة شؤون الطلاب الدكتورة وضحى العتيبي, الجامعات المشاركة في حفل افتتاح البطولة.

يذكر أن تنظيم البطولة يأتي تأكيدًا لالتزام جامعة حائل بتوفير بيئة رياضية داعمة تسهم في تطوير قدرات الطالبات وتحقيق طموحاتهن الرياضية وصولًا إلى التميز في المحافل المحلية والدولية.