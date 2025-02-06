تحالف مجري للاستثمار التقني في المملكة

البلاد – الرياض

يستعد تحالف يضم (25) شركة مجرية متخصصة للاستثمار بالسوق في المملكة بقطاعات التقنية والتحول الرقمي، والاستفادة من الفرص الكبيرة بهذه القطاعات، في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي المجري، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس بالرياض، بحضور نائب رئيس البرلمان بجمهورية المجر ستيفان جاكاب، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المجري مروان المطلق، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية بمجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص، وسفير المجر لدى المملكة بالاش شلماسي، وعدد من المستثمرين السعوديين.

وأكد نائب رئيس البرلمان المجري ستيفان جاكاب، قوة العلاقة مع اتحاد الغرف السعودية، منوهًا بتأسيس الشركة المجرية السعودية القابضة العام الماضي، التي تمثل تحالف شركات مجرية؛ يستهدف الاستثمار بالمملكة، وإقامة شراكات في قطاعات الرقمنة والمالية والصناعات الغذائية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المجري المهندس مروان المطلق، أن رؤية 2030 تمثل مخططًا لتنويع الاقتصاد، مستعرضًا مكانة المملكة في مجال التقنية والرقمنة؛ حيث تحتل المركز الرابع عالميًا في الحكومة الإلكترونية والعاشر بالتجارة الإلكترونية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ 1.8 مليار ريال في عام 2023، محققًا نموًّا بنسبة 27%.