بحضور ابن جلوي|  هاربن الصينية تشهد افتتاح الألعاب الآسيوية الشتوية غداً الجمعة

الرياض- هاني البشر

يفتتح فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، عند الثالثة من مساء غدٍ الجمعة، بتوقيت المملكة، دورة الألعاب الاسيوية الشتوية التاسعة، في مركز المؤتمرات بمدينة هاربين الصينية، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس البعثة السعودية المشاركة، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء الدول، رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الأسيوية، ومشاركة 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة اسيوية.

وتسجّل المملكة العربية السعودية مشاركتها الأولى تاريخياً في دورات الألعاب الآسيوية الشتوية، وذلك بعد عامين من مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، عن طريق اللاعب الأولمبي فائق عابدي، وشريفة السديري، وجود الفرهود، في مسابقة التزلج الألبي، وعبدالله الزهراني، وحسين حقوي، ومحمد الدرعان، ومنير البلبيسي، وسليمان العقل في مسابقة الكيرلينج.

من جهة أخرى، أنهت البعثة الرياضية السعودية، استعداداتها للظهور التاريخي الأول للمملكة، في افتتاح دورة الألعاب الاسيوية الشتوية مساء الغد. واشتملت تحضيرات إدارة البعثة لحفل الافتتاح، تجهيز الأزياء الخاصة بممثلي المملكة في طابور عرض الدول المشاركة، ورفع قائمة الأسماء المشاركة في الحفل للجنة المنظمة للدورة، وتقديم محاضرة تعليمية، للاعبي المنتخب السعودي للتزلج الألبي، عن آليات حفل افتتاح الدورات الرياضية بشكل عام.

كما أجرى المنتخب السعودي للكيرلنغ، حصته الرسمية الأولى، استعداداً لمشاركته في منافسات المسابقة في التاسع من الشهر الجاري، ضمن اسياد هاربين الشتوية.

واشتملت التدريبات على تحسين التكتيكات الجماعية، والتكيف مع ظروف أرضيات الجليد المختلفة، بالإضافة لعدد من الجوانب المتعلقة برياضة الكيرلنغ.

ومن المقرر أن يخوض فريق السعودية للكرلنغ خمس مباريات خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير، حيث سيواجه منتخبات قطر، الصين، هونغ كونغ، اليابان، وتايلاند.

وتعد الرياضات والألعاب الشتوية، حديثة عهد بالمملكة، حيث تم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية عام 2019م، قبل أن يتم الموافقة على قرار فصل الاتحاد إلى كيانين مستقلين، باسم الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية، والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية عام 2022م.

*فايق عابدي وشريفة السديري يرفعان العلم السعودي في الافتتاح

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اختيار لاعبي فريق السعودية للتزلج الألبي، فايق عابدي وشريفة السديري، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، التي تستضيفها مدينة هاربن الصينية، غداً الجمعة.

وجاء اختيار عابدي نظراً لكونه أحد أبرز الرياضيين السعوديين في رياضة التزلج الألبي، حيث يُعد من أوائل السعوديين المشاركين في هذا النوع من المنافسات الدولية، فيما تم اختيار شريفة السديري كونها أول سعودية تمثل المملكة في التزلج الألبي في دورات الألعاب الاسيوية الشتوية.