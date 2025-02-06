انطلاق معسكر ناشئات الأخضر استعدادًا لبطولة غرب آسيا

دشن المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئات 2025، وذلك تحت قيادة المدربة الكرواتية ستيلا قوتال، حيث يستمر المعسكر من 5 فبراير حتى 17 فبراير.

واستدعت المدربة 23 لاعبة للمشاركة في المعسكر، وهن:

ديما شيخ، تاليا مغربي، لانا علي، رند العنزي، ديالا سروجي، مضاوي العتيبي، زھراء طالب، تولين الغامدي، دانة الضحيان، رند الزھراني، مرام اليحيا، صبا اليحيا، جوان الناصر، حلا الشدوخي، سوار العمري، ياسمين مليباري، ملكوت السالم، لميس خالد، مودة المغربي، غدي العتيبي، رانسي الحجيلي، سارة برناوي، ونورة الدوسري.

وتهدف هذه المرحلة الإعدادية إلى رفع جاهزية اللاعبات وتعزيز الانسجام بينهن، بالإضافة إلى العمل على الجوانب التكتيكية والفنية استعدادًا للبطولة.

وأكدت مديرة إدارة كرة القدم النسائية، عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، أن مشاركة المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام في النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تمثل محطة هامة في مسيرة تطور كرة القدم النسائية في المملكة، حيث يجسد هذا الفريق الطموح رؤية الاتحاد في تمكين المواهب الوطنية الناشئة وإعدادهن لتحقيق النجاحات على المستوى الإقليمي والدولي. وأعربت عن تطلعها لأن يقدم المنتخب أداءً مميزًا في أول مشاركة رسمية له، بما يعكس الروح التنافسية العالية ويبرز الإمكانيات الواعدة للاعبات، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.