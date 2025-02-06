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«الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1446 هـ       6 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
استدعت وزارة الصحة- انطلاقًا من دورها الرقابي- أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع أقواله، تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة، بعدما تبين أنه ليس مرخّصًا لمزاولة مهنة الطب، أو الطب البديل والتكميلي في المملكة.
ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات الصحية، والالتزام بنظام مزاولة المهن الصحية، وتأكد وسائل الإعلام من التصاريح والمتحدثين الصحيين قبل تقديمهم للجمهور؛ حرصًا على عدم إرباك المجتمع، أو التأثير في صحتهم بتلقي إرشادات غير دقيقة، حاثة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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