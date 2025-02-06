أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

الرياض : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “معرض إبداع للعلوم والهندسة، إبداع 2025″، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” سليمان الزبن، والأمين العام المكلف لمؤسسة موهبة الدكتور خالد الشريف.

ورفع سموه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما حققه أبناء الوطن من إنجازات وإبداعات علمية دولية، مثمنًا ما تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم ومساندة للتعليم والطلاب والطالبات في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي للمملكة.

وهنأ سموه، الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات بهذه المناسبة وذويهم، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح والازدهار في مسيرتهم العلمية من مختلف التخصصات.

وتجوّل سموه عند وصوله مقر الحفل، في مختلف الأركان المصاحبة للمعرض، وبعد السلام الملكي، بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا حول منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

عقب ذلك تشرف رعاة المعرض بالتكريم من قبل سموه، ثم جرى إعلان أسماء الطلبة الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى، والمرشحة مشاريعهم لتمثيل الوطن في مسابقة “آيسف 2024” التي تعد أكبر منافسة علمية على مستوى العالم، وعددهم 68 فائزًا وفائزة.

وشهد المعرض، في نسخته الـ 15، الذي يمثل المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2025″، تنافس 200 مشروع بحثي وابتكاري قدمها الطلبة المتأهلون من مرحلة المعارض المركزية في 22 مجالًا علميًا، واختيرت من بين أكثر من 23 ألف مشروع علمي شارك في الأولمبياد، فيما سجل في الأولمبياد أكثر من 291 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن أولمبياد إبداع، مسابقة علمية سنوية تقام بشراكة إستراتيجية وتكاملية بين “موهبة”، ووزارة التعليم، وتقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض “آيسف” وغيرها من المعارض والمنافسات والأولمبيادات الدولية.