أمير القصيم يناقش خطط تنفيذ الميناء الجاف

البلاد – بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن الميناء الجاف سيؤدي دورًا حيويًا في دعم الموانئ البحرية، وتعزيز سلاسة عمليات الشحن والتفريغ، لمواكبة التطورات السريعة في قطاعي التجارة والنقل، وتعزيز الاستثمارات اللوجستية التي تخدم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، اجتماع تفعيل وتطوير موقع الميناء الجاف شرق مدينة بريدة، على مساحة 1,084 مليون متر مربع؛ ليصبح أحد الركائز الأساسية في تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال.

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع وآليات تطويره، بما يتواكب مع تطلعات النمو اللوجستي في المنطقة، كما ناقش خطط التنفيذ والجدول الزمني للمراحل.

وأكد سموه أهمية الميناء الجاف، نظرًا لما تتمتع به القصيم من موقع حيوي وإستراتيجي في وسط المملكة، ويعزز من مكانها مركزًا لوجستيًا يربط بين مختلف مناطق المملكة، ويسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة العمل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الميناء.