هيمنة وصدارة سعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة تقدم الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، الأهلي والنصر والهلال مستويات متميزة حتى مضي الجولة السابعة، حيث تصدرت الأندية سلم ترتيب منطق غرب اسيا بدون منافس، إذ تتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16، و ضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل التأهل إلى دور الـ16، مع ختام هذه الجولة.

وتقام الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب يومي 17 و18 فبراير 2025، حيث يلتقي يوم 17فبراير باختاكور مع السد، وبيرسيبوليس مع النصر، والشرطة مع العين، والأهلي مع الغرافة، ويوم 18 فبراير الوصل مع الهلال، والريان مع الاستقلال. وكانت الجولة السابعة قد أفتتح فيها الأهلي بجدارة إنتصارات الأندية السعودية بعد أن فاز خارج ملعبه على السد القطري 3-1 يوم الاثنين على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة وسط حضور جماهيري سعودي غفير حضر الى الدوحة لمساندة الأهلي، حيث تقدم السد عبر هدف أكرم عفيف في الدقيقة الأولى، قبل أن يرد الأهلي بثلاثة أهداف عن طريق روبرتو فيرمينيو (10) وروجير ايبانيز (39) ورياض محرز (81). في حين تألق النصر في العاصمة السعودية الرياض بعد أن أنتصر على ضيفه الوصل الإماراتي 4-0 يوم الاثنين على ستاد الأول بارك، وسجل علي الحسن (25) وكريستيانو رونالدو (44 من ضربة جزاء و78) ومحمد آل فتيل (88) أهداف الفوز لصالح نادي النصر. أما نادي الهلال فتفوق بجدارة هو الأخر على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 4-1 يوم الثلاثاء على ستاد المملكة آرينا في الرياض، وسجل مالكوم (10) وجواو كانسيلو (25) وسالم الدوسري (38 و45+1) أهداف الهلال، في حين أحرز جيورجي غفيسياني (90 من ضربة جزاء) هدف بيرسيبوليس. ويفرض نظام البطولة أن يخوض كل فريق 8 مباريات ضد منافسين مختلفين، 4 على أرضه و4 خارجها، وتتأهل 8 فرق من الغرب ومثلها من الشرق إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته ذهابًا وإيابًا كما هو معتاد في النسخ السابقة من أبطال آسيا، وبعد 7 جولات منذ بداية المرحلة الرئيسية في نخبة آسيا، تبقت جولة وحيدة، صعدت 5 فرق إلى دور الـ16 هي الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل، بينما تتبقى 3 مقاعد ستحسم في الجولة الختامية من نخبة آسيا، ويتشارك في الصدارة الهلال والأهلي السعوديان برصيد 19 نقطة ويأتي النصر السعودي أيضا ثالثا برصيد 16 نقطة، والسد القطري برصيد 12 نقطة، ويليه الوصل الاماراتي 11 نقطة، ثم الريان القطري سادسا 8 نقاط، والغرافة سابعا 7 نقاط، ثم الاستقلال الإيراني ثامنا 6 نقاط، ثم برسبوليس تاسعا 6 نقاط، والعاشر فريق باختاكور 4 نقاط، والحادي عشر الشرطة 3 نقاط، والعين الثاني عشر برصيد نقطتان.