نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشّن 179 مشروعًا تعليميًا في جدة ومكة

جدة : البلاد

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، اليوم، حفل تدشين المشاريع التعليمية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص في مكة المكرمة وجدة، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، ومسؤولي التعليم، وذلك في مقر مدرسة إشبيلية الثانوية بجدة.

واطّلع الأمير سعود بن مشعل على مجسمات المشاريع، كما شاهد عرضًا مرئيًا عن مراحل العمل فيها، ثم وقع سموه ووزير التعليم على لوحة الزيارات الخاصة بالمدرسة.

وتجول سموه في عدد من مرافق المدرسة، شملت أركان الطلاب الموهوبين، كما شهد عرضًا للفرقة الموسيقية من طلاب المدرسة، إلى جانب استعراضات رياضية قدمها عدد من طلاب وطالبات مدارس جدة.

ووضع نائب أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن تدشين المشاريع التعليمية ومراحل تطوّرها في المملكة، عقب ذلك، دشّن سموه 179 مشروعًا تعليميًا لمختلف المراحل التعليمية، منها 123 مشروعًا بجدة، و56 مشروعًا بمكة المكرمة، واختتم الحفل بتسلم راعي الحفل الهدية التذكارية.

يُذكر أن المشاريع التي دشنها الأمير سعود بن مشعل شملت 66 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، و83 مشروعًا بنظام المشاريع الخرسانية، إلى جانب 36 مشروعًا بنظام البناء الحديث المطوّر، وبلغ إجمالي عدد الفصول الدراسية في هذه المشاريع 5408 فصول، تستوعب 203,250 طالبًا وطالبة، مما يسهم في الاستغناء عن 199 مدرسة مسائية، إضافةً إلى 62 مبنى مستأجرًا.