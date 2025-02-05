مدرب برسبوليس: خيسوس يزداد تعطشاً للنجاح

وتحدث كارتال، في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، قائلاً: «في الشوط الأول لم نستطع أن نكون كما أردنا، وجاءت كل كرة إلى منطقتنا بشكل خطير واستقبلنا الأهداف؛ لذلك انخفض الفريق في الجانب الذهني وكان لدينا 3-4 لاعبين مصابين».

وأضاف: «الهلال فريق جيد جداً، إنهم أقوياء ولديهم لاعبون بجودة عالية، وارتكبنا الأخطاء الفردية واستقبلنا الأهداف».

وختم مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني: «خيسوس مدرب ذو خبرة وناجح للغاية في بنفيكا وفنربخشه ولديه تعطش غير عادي للنجاح، ومع تقدمه في السن يزداد هذا العطش أكثر وأكثر؛ لذلك أهنئه كثيراً».