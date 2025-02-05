الرياضة

مدرب برسبوليس: خيسوس يزداد تعطشاً للنجاح

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

وتحدث كارتال، في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، قائلاً: «في الشوط الأول لم نستطع أن نكون كما أردنا، وجاءت كل كرة إلى منطقتنا بشكل خطير واستقبلنا الأهداف؛ لذلك انخفض الفريق في الجانب الذهني وكان لدينا 3-4 لاعبين مصابين».

وأضاف: «الهلال فريق جيد جداً، إنهم أقوياء ولديهم لاعبون بجودة عالية، وارتكبنا الأخطاء الفردية واستقبلنا الأهداف».

وختم مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني: «خيسوس مدرب ذو خبرة وناجح للغاية في بنفيكا وفنربخشه ولديه تعطش غير عادي للنجاح، ومع تقدمه في السن يزداد هذا العطش أكثر وأكثر؛ لذلك أهنئه كثيراً».

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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