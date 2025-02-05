غدًا.. انطلاق الجولة 19 في دوري روشن

البلاد- جدة

تعود منافسات دوري المحترفين السعودي “دوري روشن” الخميس للانطلاق بعد إنتهاء مشاركة الأندية السعودية الأهلي والهلال والنصر من الجولة السابعة في بطولة دوري أبطال اسيا للنخبة، حيث يترقب الجمهور السعودي الجولة الـ19 التي قد تشهد تبادل كبير في جميع مراكز سلم ترتيب الأندية بالدوري سواء المتصدرين أو حتى الأندية الموجود في ذيل القائمة.

ويشهد اليوم الأول للجولة 3 مباريات حيث يستقبل القادسية ضيفه الرائد، فيما يواجه الشباب نظيره الخليج في الرياض، بينما يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون في قمة مباريات الجولة، وتتواصل الجمعة منافسات الجولة في يومها الثاني حيث يلتقي العروبة مع الوحدة، فيما يستقبل النصر ضيفه الفيحاء، ويواجه الأهلي نظيره الفتح في جدة، وتختتم السبت منافسات الجولة حيث يلتقي الخلود مع الرياض، الأخدود مع الاتفاق، فيما يحل الهلال المتصدر ضيفًا على ضمك.

وتفتتح مباريات الجولة بمباراة القادسية والرائد، ويسعى القادسية لتعويض تعثره في الجولة السابقة أمام الفتح واستعادة المركز الثالث ولو مؤقتًا حيث يحل رابعًا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث، في المقابل يأمل الرائد في وقف نزيف النقاط حيث لم يحقق أي نقطة في آخر 7 جولات ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ15، وعلى ملعبه في الرياض يستقبل الشباب ضيفه الخليج حيث يرفع الفريقان شعار استعادة الانتصارات بعد خسارة الشباب في الجولة الماضية التي شهدت تعثر الخليج بالتعادل، ويحل الشباب في المركز السادس برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الخليج صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع التعاون مع ضيفه الاتحاد الساعي لمواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة ولو مؤقتًا إذ يحل في المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، في المقابل فإن التعاون لم يتذوق طعم الفوز في آخر 4 جولات سجل خلالها 3 تعادلات وهزيمة واحدة ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويبحث العروبة عن فوز غائب منذ 6 جولات ليتراجع إلى المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، وذلك عندما يستقبل ضيفه الوحدة الباحث هو الآخر عن طريق الانتصارات إذ يحل في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، ويستقبل النصر ضيفه الفيحاء بحثًا عن مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المركز الثالث عندما يستقبل ضيفه الفيحاء الساعي لاستعادة نتائجه الإيجابية والتقدم في الترتيب إذ يحل في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، وفي جدة يستقبل الأهلي ضيفه الفتح في مهمة جديدة نحو مواصلة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبي إذ يحل خامسًا برصيد 35 نقطة، فيما لا يزال الفتح في ذيل الترتيب برصيد 10 نقاط ويبحث عن فوزه الثالث هذا الموسم.

ويلتقي الخلود ضيفه الرياض بحثًا عن استعادة الانتصارات والتقدم في الترتيب إذ يحل في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، بينما يسعى الرياض لمواصلة الانتصارات إذ يحل سابعًا برصيد 28 نقطة، ويحل الاتفاق ضيفًا على الأخدود في مهمة لمواصلة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، فيما يأمل الأخدود في تحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد خطوة عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، ويحل الهلال المتصدر والساعي لتعزيز صدارته ضيفًا على ضمك الذي حصد 4 نقاط في آخر جولتين ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ يحل في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.