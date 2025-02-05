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طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر
الرياضة

طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1446 هـ       5 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن النادي الأهلي طرح تذاكر مباراته أمام النصر، المقرر لها في الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

ويستضيف الأهلي فريق النصر في ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري، في أحد كلاسيكيات الدوري السعودي.

وأشار الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” اليوم الثلاثاء إلى بدء طرح تذاكر المواجهة بداية من اليوم عبر الرابط الإلكتروني.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يحل النصر ثالثًا بـ 38 نقطة.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 قد حسم لقاء الدور الأول بين الفريقين في ملعب الأول بارك بالرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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