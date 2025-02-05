طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر

البلاد- جدة

أعلن النادي الأهلي طرح تذاكر مباراته أمام النصر، المقرر لها في الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

ويستضيف الأهلي فريق النصر في ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري، في أحد كلاسيكيات الدوري السعودي.

وأشار الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” اليوم الثلاثاء إلى بدء طرح تذاكر المواجهة بداية من اليوم عبر الرابط الإلكتروني.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يحل النصر ثالثًا بـ 38 نقطة.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 قد حسم لقاء الدور الأول بين الفريقين في ملعب الأول بارك بالرياض.