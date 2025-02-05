ريال مدريد يهنئ كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ40

هنأ نادي ريال مدريد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعيد ميلاده الـ 40 ، الذي يحتفل به اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025.
ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، عبر منصة “إكس” صورة للنجم البرتغالي بقميصه الإسباني وأرفقها برسالة جاء نصها: “الغالي كريستيانو، باسم ريال مدريد، نود أن نرسل إليك أطيب التمنيات بمناسبة عيد ميلادك الأربعين”.
وأضاف: “كل المدريدستاس فخورون بك كأسطورة وبما تمثله لتاريخنا. نتمنى لك يومًا رائعًا مع عائلتك وأحبائك”.
وارتدى كريستيانو رونالدو قميص ريال مدريد لمدة 9 مواسم بداية من 2009 وحتى 2018، ليسجل مع الفريق الإسباني 450 هدفًا، قبل الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي.
ويلعب رونالدو حاليا مع النصر، ويحتل صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفًا، قبل انطلاق الجولة الـ 19.
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