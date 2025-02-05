الرياضة رونالدو في الـ40.. إنجازات تاريخية وأرقام لن تتكرر

البلاد- جدة

يحتفل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ40 اليوم الأربعاء.

فيما يلي نستعرض مسيرة البرتغالي الدولي، نجم النصر السعودي، واللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد. – محطم الأرقام القياسية الدولية رونالدو هو أكثر لاعب سجل أهدافا دولية في تاريخ كرة القدم برصيد 135 هدفا. وتخطى الإيراني علي دائي، حامل الرقم القياسي السابق برصيد 108 أهداف، في عام 2021. ويعد رونالدو أكثر لاعب شارك في مباريات دولية؛ حيث شارك في 217 مباراة دولية، بعد أن تخطى رقم الكويتي بدر المطوع، الذي شارك في 196 مباراة دولية، في مارس 2023.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي (112 هدفًا) ودائي هم من سجلوا 100 هدف دولي، بينما وصل رونالدو فقط لـ200 مباراة دولية. – دوري أبطال أوروبا في دوري أبطال أوروبا أيضًا، يحمل رونالدو رقمين قياسيين؛ حيث سجل 141 هدفًا، وشارك في 187 مباراة.

كان رونالدو أول لاعب يصل لـ100 هدف، قبل عام واحد فقط من منافسه ميسي، رغم أن ميسي حقق هذا الرقم في 123 مباراة مقابل 137 لرونالدو. رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في ثلاث مباريات نهائية بدوري أبطال أوروبا، كما أنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد تسجيل الأهداف في موسم واحد بالبطولة؛ حيث سجل 17 هدفًا في نسخة 2013-2014، وسجل في 11 مباراة متتالية. سجل رونالدو 10 أهداف في مرمى يوفنتوس، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب في مرمى منافس واحد. لدى ميسي 129 هدفًا، ووصل روبرت ليفاندوفسكي إلى 103 أهداف هذا الموسم، ليصبحا برفقة رونالدو هم فقط من سجلوا مئة هدف أو أكثر في البطولة. – ريال مدريد رونالدو هو الهداف التاريخي للفريق برصيد 450 هدفًا، تقريبًا بفارق 100 هدف عن صاحب المركز الثاني كريم بنزيما (354 هدفًا). سجل هذه الأهداف في 438 مباراة فقط مع الفريق، ما يمنحه معدلًا أفضل من هدف في كل مباراة، بمتوسط 50 هدفًا في كل موسم من مواسمه التسعة. وأحرز رونالدو 61 هدفًا في كل المسابقات في موسم 2014-2015، وأقل بهدف مما سجله في موسم 2011-2012. – مانشستر يونايتد سجل رونالدو 118 هدفًا في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، خلال الفترة التي شهدت انضمامه من سبورتينج لشبونة في 2003 ورحيله لريال مدريد في 2009 في أغلى صفقة وقتها؛ حيث بلغت قيمة الصفقة 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). وعاد لمانشستر بعد أكثر من عقد من الزمن في عام 2021، وسجل 24 هدفًا في أول موسم له، وسجل ثلاثة أهداف بعدها قبل أن يتم إنهاء عقده في ديسمبر عام 2022. وجاء أبرز مواسم رونالدو مع مانشستر يونايتد (2007-2008) حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، بعدما سجل 31 هدفا بالدوري و42 هدفا في كافة المسابقات. – ألقاب رونالدو توج رونالدو بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، من بينها 4 مع الريال، ولقب مع مانشستر يونايتد في عام 2008، حيث كان هذا هو أول ألقابه. فاز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، 5 مرات، وهو عدد يتفوق عليه فقط نجم الأرجنتين ميسي الذي فاز بها 8 مرات. كما حصل على جائزة خاصة لإنجازاته المهنية المتميزة في جوائز الأفضل التابعة للاتحاد الدوري لكرة القدم “فيفا” لعام 2021. وتوج مع ريال مدريد بلقبين للدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، مرتين، بالإضافة لـ3 ألقاب لكأس العالم للأندية. ومع مانشستر يونايتد، توج رونالدو بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لكأس الرابطة، وكأس الدرع الخيرية ولقب كأس العالم للأندية. توج رونالدو بلقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ليحصد سبع ألقاب للدوري في مسابقات مختلفة، كما فاز بكأس إيطاليا ولقبين لكأس السوبر الإيطالي. وتتضمن مسيرته أيضا تتويجه بلقب بطولة أمم أوروبا 2016 ودوري أمم أوروبا موسم 2018-2019 مع المنتخب البرتغالي، كما فاز بكأس السوبر البرتغالي مع سبورتينج، وكأس العرب للأندية الأبطال مع النصر السعودي. وفاز رونالدو بالحذاء الذهبي الأوروبي 4 مرات، وكان هدافا ليورو 2020، وسجل 923 هدفًا في مسيرته في 1263 مباراة خاضها.