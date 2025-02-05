دوري روشن يتوسع في البرازيل

جدة – البلاد

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حملة توسع إستراتيجية في البرازيل، مؤكدةً التزامها بتعزيز العلاقات في واحدة من أكبر أسواق كرة القدم في العالم، وأكثرها حماساً.

ويعقد ممثلون من الرابطة، اجتماعات مع ممثلين من نظرائهم في رابطة الدوري البرازيلي والأندية ووكالات التسويق الرياضي، إلى جانب شركاء حاليين ومحتملين لدوري روشن السعودي.

وتتصل هذه الخطوة بشكل مباشر بالإستراتيجية التي أطلقتها الرابطة عام 2023، وأحد ركائزها توسيع الانتشار وزيادة الإيرادات، عبر إستراتيجيات تستهدف نمو قاعدة الجماهير وتطوير الفرص التجارية، والتوسع نحو أسواق جديدة على مستوى العالم.

ويبرز من نتائج حملة دوري روشن السعودي في البرازيل، إطلاق حسابات رسمية للدوري السعودي للمحترفين باللغة البرتغالية المنطوقة محلياً في منصات التواصل، بهدف بناء تواصل أعمق مع عشاق كرة القدم في البرازيل، خاصةً مع وجود قاعدة جماهيرية كبيرة تتابع مباريات الدوري، إذ بلغ عدد مشاهدات مباريات دوري روشن السعودي في البرازيل 50 مليون مشاهدة عبر قناتي Canal GOAT وBand على يوتيوب في موسم 2023-2024.

وتعكس الحسابات البرتغالية الرغبة في إنشاء مجتمع محلي للمشجعين البرازيليين لتعزيز التواصل معهم. كما تحرص رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على حضور قوي في الفعاليات الكروية الرئيسية في البرازيل.

من ناحيته، بيّن محمد بصراوي، المدير العام لقطاع التسويق والاتصال والمحتوى في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مدى أهمية السوق البرازيلية، بقوله: “البرازيليون لديهم ثقافة عميقة وعاطفية مع كرة القدم. ونحن نسعى إلى تقريبهم من إثارة دوري روشن السعودي عبر تأسيس حضور طويل الأمد ومؤثر في منافساتنا”.

قبل ذلك كله، يضم دوري روشن السعودي، 26 لاعبًا محترفًا من البرازيل، يمثلون الفرق المتنافسة على بطولة الدوري، وفي ذلك إشارة كافية إلى وجود علاقة قوية بين الكرة السعودية والمواهب البرازيلية يمتد تاريخها إلى أكثر من نصف قرن. وجاء العديد من اللاعبين إلى الأندية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن دوري روشن السعودي الأعلى تصنيفًا في آسيا، وتهدف إستراتيجية التحول التي أطلقتها الرابطة في عام 2023 إلى وجوده في مصاف الدوريات الأبرز عالمياً.