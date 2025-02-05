جيسوس: من يهتف ضد الفريق من الجماهير غير مرحب به

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أن من يهتف ضد الفريق من الجماهير غير مرحب به.
وفاز فريق الهلال بمواجهته أمام ضيفه برسبوليس الإيراني بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة الرياض، ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) بدوري أبطال آسيا النخبة 2024 – 2025.
وقال جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا واللاعبون لم نكن سعداء بصافرات الاستهجان التي قدمت، وخرجنا من الملعب بعد المباراة متضايقين، فالجماهير يجب أن تشجع الفريق بأكمله، فالمجموعة ككل شعرت بالإهانة حتى لو كان الاستهجان موجها للاعب لوحده”.
وأضاف: “بعد التقدم بأربعة أهداف في الشوط الأول، أصبحنا نلعب برتم أقل في الشوط الثاني، ولا يوجد فريق يلعب 90 دقيقة برتم عالٍ سوى في البلايستيشن”.
وتابع: “البليهي له تاريخ كبير مع الهلال، وأنا بحاجة له مع المجموعة، ونحن لا نبحث عن أخطاء أي لاعب، وأذكر أنه منذ انضمامي لتدريب الفريق لم نخسر سوى في 3 مباريات، وكل اللاعبين بنفس الأهمية بالنسبة لي”.
وأتم مدرب الهلال تصريحاته: “متعب الحربي لاعب بحثنا عن التعاقد معه، هناك اتفاق فني وإداري على أنه سيكون صفقة مميزة، هو لاعب يملك إمكانات عالية، وخطوة وراء أخرى سنجده في تميز أكثر”.
وبهذه النتيجة، استعاد الهلال صدارة الترتيب بـ 19 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الأهلي الوصيف، بينما يحتل فريق برسبوليس المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
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