بعد تتويجه بذهبيتي ألعاب القوى| جامعة جدة تشيد بإنجاز النخلي

جدة- البلاد

أشاد مسؤولو جامعة جدة؛ بما حققه يطل ألعاب القوى الدولي” علي النخلي” بعد حصوله على المركز

الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر، وكذلك المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200 متر ببطولة ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى البارالمبية 2025 ممثلاً للمنتخب السعودي.

ويعد النخلي؛ أحد طلاب جامعة جدة بكلية علوم الرياضة، وهو من الطلاب الموهوبين، الذين تمّ قبولهم مباشرة في الجامعة، وإعفاؤهم من أيّ شروط، ضمن برنامج “استقطاب الموهوبين كأحد برامج رؤية جامعة جدة؛ لحصوله على أكثر من 70 ميدالية في ألعاب القوى، وتمثيله المنتخب السعودي في مجموعة كبيرة من البطولات الدولية.