الرياضة الهلال يحدث أرقامه الكبيرة في دوري النخبة الآسيوي

الرياض – محمد الجليحي تصدر فريق الهلال ترتيب بطولة دوري النخبة الآسيوي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بعد نهاية الجولة السابعة، وقبل نهاية مواجهات دوري المجموعات المتبقي منه مباراة أخيرة بعد أن حصد ١٩ نقطة متساويًا مع الاهلي نقطيًا، وبفارق الأهداف عنه. وأصبح لاعبه سالم الدوسري أكثر لاعب مساهمه تهديفية في تاريخ البطولة بعدد ٥١ مساهمة، وأصبح ثالث أكثر لاعب هلالي تسجيلاً للأهداف. وبات سالم الدوسري ثاني اللاعبين في ترتيب الأكثر تسجيلًا برصيد ٦ أهداف، يليه الصربي ميتروفيتش بإحرازه ٥ أهداف من ٦ مباريات لعبها أساسياً يليه البرازيلي ماركوس ليوناردو والصربي سافيتش، اللذان احرز كل منهما ٣ أهداف من اصل ٦ مباريات. ويعتبر الهلال النادي الوحيد في دوري النخبة الآسيوي الذي يملك 3 لاعبين مُختلفين ساهموا بـ ٧ أهداف.

‏الصربي الكسندر ميتروفيتش ٧ مساهمات، ‏ وسالم الدوسري ٧ مُساهمات، وجواو كانسيلو ٧ مُساهمات. ويعتبر الهلال الأكثر مساهمة بحصول المملكة على تصنيف مرتفع في الاتحاد الآسيوي آخر 8 سنوات؛ حيث ساهم بنسبة ٤٠٪؜.

وتلعب مواجهات دور الستة عشر في العاشر والحادي عشر من شهر رمضان المقبل.