أمير الشرقية يكرم رعاة مؤتمر «مدن التعلم»

البلاد – الدمام

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة أمس، الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمدينة الجبيل الصناعية في ديسمبر الماضي, بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب، وعدد من منسوبي الهيئة الملكية.

وأعرب المهندس السالم, خلال الحفل عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمؤتمر، والنجاح الكبير الذي حققه، مثمنًا الدعم المستمر من سمو أمير المنطقة الشرقية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي كان له أثر بالغ في مسيرة التميز والنجاح ، موضحا أن عدد المشاركين في المؤتمر من داخل المملكة بلغ (931) مشاركًا ومن خارجها بلغ (242) مشاركًا.