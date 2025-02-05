أرنولد يغيب أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

البلاد- جدة قال أرنه سلوت مدرب ليفربول اليوم الأربعاء: إن المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد سيغيب عن مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير بسبب إصابة في الفخذ.

ويتطلع حامل اللقب إلى قلب تأخره 1-صفر أمام توتنهام على ملعبه غدًا الخميس في غياب ألكسندر-أرنولد الذي خرج مصابا في الدقيقة 70 من الفوز 2-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع. ولعب الظهير الأيمن (26 عاما) 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وقدم سبع تمريرات حاسمة. وقال سلوت للصحفيين: “غادر الملعب وهو يعاني من ألم بسيط في ساقه (أمام بورنموث). عاد بالفعل إلى الملعب مع مدرب إعادة التأهيل لذا دعونا نرى كم سيستغرق الأمر من الوقت للتعافي”. وأضاف “علينا أن نرى ما إذا كان بوسعه اللعب يوم الأحد المقبل لكنه لن يكون متاحا غدا”. ومن المرجح أن يحل كونور برادلي، خريج أكاديمية النادي، محل الدولي الإنجليزي وساند سلوت اللاعب (21 عاما) قائلا إنه تعلم الكثير هذا الموسم بعد ظهوره في 18 مباراة في جميع المسابقات. وقال سلوت: “لعب (برادلي) ضد توتنهام (في مباراة الذهاب) أيضا. في كل مباراة وحصة تدريب هناك شيء لنتعلمه، وإذا لم يحدث ذلك أتحمل أنا المسؤولية. وأضاف سلوت أنه لا يريد التقليل من شأن دفاع توتنهام المبتلى بالإصابات مع احتمال غياب رادو دراجوسين لنهاية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي كما يغيب كريستيان روميرو وديستني أودوجي وميكي فان دي فين عن المباريات. وأردف: “مع كل الإصابات التي تعرض لها توتنهام قبل المباراة الأخيرة بيننا كان من الممكن أن تكون هذه ميزة لنا لكننا خسرنا”. وختم: “هل سيلعب ميكي فان دي فين؟ يملك تأثيرا كبيرا. سيكون الأمر صعبا لكننا سنكون أفضل من المرة السابقة”.