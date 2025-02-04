وظائف بقطار الحرمين للشباب والفتيات براتب 8 آلاف ريال

البلاد – جدة

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية” سرب”، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لقيادة قطار الحرمين السريع؛ للعمل مع إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.

وكشف المعهد أن التقديم للبرنامج؛ يتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على معدل 70% فما فوق في الثانوية، ولا يتجاوز عمره 35 عامًا، مع اجتياز الفحص الطبي، وأن لا يقل الطول عن 155سم، واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية. كما يشترط على المتقدمين أيضًا أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية 75 فأعلى في اختبار “STEP”، أو ما يعادله.

ووفق” سرب” تتضمن المزايا مدة تدريب لعام كامل في مكة المكرمة، والتوظيف بمهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج، وسيكون هناك مكافأة 4 آلاف ريال شهريًا أثناء التدريب، والراتب بعد البرنامج يصل لـ8 آلاف ريال مع تأمين طبي.

يذكر أن البرنامج التدريبي يمتد لعام، يتخلله تدريب نظري وعملي مكثف؛ لتأهيل المتدربين للعمل كقادة قطارات في مشروع قطار الحرمين السريع. ويعد البرنامج فرصة للشباب الطموح الراغب في بناء مستقبل مهني واعد في قطاع السكك الحديدية.