في دوري يلو| نيوم يتعثر.. والحزم يرتقي للوصافة.. والطائي يتجاوز العين

حائل- خالد الحامد
تعثر فريق نيوم- مجددًا- في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وخرج بالتعادل أمام ضيفه الجبيل بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد بتبوك، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.
سجل لنيوم، مباي دباني” هدفين”، وللجبيل فينيسيوس باربوزا ” هدفين” الأول من ركلة جزاء.
رفع نيوم بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 38، في الوقت الذي بلغ فيه الجبيل النقطة 23 مواصلاً حضوره في المركز الحادي عشر.
وعاد فريق الحزم لوصافة الترتيب، بعد تغلبه على مضيفه الفيصلي بنتيجة هدف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها استاد المجمعة الرياضية.
سجل هدف الحزم عكاشة حمزاوي؛ ليصبح رصيد الحزم 38 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن نيوم، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 19 نقطة بالمركز السادس عشر.
وفي حائل، حقق فريق الطائي الفوز على العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
سجل للطائي توامبا من ركلة جزاء، وإبراهيما تانديا، وإيمانويل باندا، وللعين حسن ربيع، وياسر يعقوب.
الطائي رفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة 19 بالمركز ما قبل الأخير.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) February 4, 2025