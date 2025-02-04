في خامس جولات أبطال الخليج.. الاتفاق ضيفًا على الرفاع البحريني

البلاد – جدة

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال الخليج للأندية اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء؛ حيث تشهد مباريات قوية ومثيرة بين الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

المجموعة الأولى: مواجهة حاسمة بين دهوك وأهلي صنعاء وظفار يواجه النصر في المجموعة الأولى، يلتقي أهلي صنعاء اليمني مع دهوك العراقي يوم 4 فبراير على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

يسعى دهوك، صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط من أربع مباريات، لتعزيز فرصه في التأهل لنصف النهائي. بينما يأمل أهلي صنعاء، الذي يملك 3 نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، في تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه في المنافسة.

وكان اللقاء السابق بين الفريقين قد انتهى لصالح دهوك. في المباراة الثانية بنفس المجموعة، يستضيف ظفار العماني فريق النصر الإماراتي على استاد مجمع السعادة بعمان.

يسعى النصر، متصدر المجموعة بـ10 نقاط من أربع مباريات، لحسم بطاقة التأهل رسميًا، بينما يطمح ظفار، صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط، لتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز فرصه في المنافسة، رغم صعوبة المهمة أمام فريق قوي مثل النصر.

المجموعة الثانية: صراع المركز الثاني يشتعل بعد ضمان الاتفاق التأهل في المجموعة الثانية، ضمن الاتفاق السعودي التأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة بـ12 نقطة من مبارياته الأربع.

ويبقى الصراع على المركز الثاني محتدمًا، خاصة بين القادسية الكويتي والرفاع البحريني، حيث تفصل بينهما نقطة واحدة فقط.تُفتتح مباريات المجموعة بمواجهة القادسية والعربي القطري على استاد محمد الحمد في الكويت.

يتفوق القادسية، وصيف المجموعة بـ5 نقاط، على العربي الذي يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة من تعادل واحد وثلاث هزائم. ويأمل العربي في استعادة توازنه وتحقيق أول انتصار له في البطولة للإبقاء على بصيص أمل في المنافسة.

أما المباراة الثانية، فتجمع الرفاع البحريني مع الاتفاق السعودي. ورغم أن اللقاء تحصيل حاصل بالنسبة للاتفاق الذي ضمن التأهل، إلا أن الرفاع سيقاتل لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره لتعزيز فرصه في المنافسة.