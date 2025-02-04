فرصة استثمارية للإعلانات في حاضرة الدمام

البلاد- الدمام

أعلنت شركة إشراق للتنمية والتطوير- الذراع التنموية لأمانة المنطقة الشرقية- عن طرح فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية على الأصول البلدية في حاضرة الدمام؛ كجزء من إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، والمعدة من قبل وزارة البلديات والإسكان والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث تتضمن الإستراتيجية أن يكون لكل مدينة مخطط إعلاني، يتناسب مع هويتها واقتصادياتها.

وتهدف إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية إلى تنظيم السوق، وإضفاء بعد جمالي للمنطقة الشرقية، بالاضافة إلى تمكين نماذج استثمارية متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى لمدة العقود، وأتمتة إجراءات طرح الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين التحوّل الرقمي في الوسائل الإعلانية وتحسين المشهد الحضري العام.

من جهته، أوضح أمين المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للتنمية والتطوير، المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن طرح الفرصة الاستثمارية للإعلانات الخارجية يأتي بهدف تنظيم سوق الإعلانات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص من خلال شراكات استثمارية متنوعة، وسينعكس ذلك – بإذن الله – على رفع جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية، واستمرارًا لكونها ضمن المدن الذكية حول العالم.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة إشراق للتنمية والتطوير المهندس زكي بن حسن العمران: إن إطلاق الفرصة الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية يأتي استكمالًا لجهود وزارة البلديات والإسكان، وأمانة المنطقة الشرقية، في تطوير إستراتيجية الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تمكين التحول الرقمي في اللوحات الدعائية، وتوحيد الهوية الإعلانية؛ وفقًا لهوية المنطقة الشرقية.

وتابع العمران أن الفرصة صُممت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجال لوحات الإعلانات الخارجية، وستسهم – بمشيئة الله – في تحقيق الاستدامة في التنمية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة، وقال: إن الفرصة متاحة للشركات المتخصصة بمجال لوحات الإعلانات الخارجية، سواءً كانت الشركات محلية، أو إقليمية، أو عالمية.

ودعت شركة إشراق للتنمية والتطوير الشركات المهتمة بالاطلاع على تفاصيل الفرصة، التي تم طرحها من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية” فرص”، وزيارة موقع الشركة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على مستجدات الفرصة.